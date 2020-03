Anche i vip in campo per aiutare l’ospedale: gli appelli di Emis Killa e Giorgia Crivello VIDEO

Servono fondi per l’ospedale di Vimercate e servono in fretta. E così, per sensibilizzare tutti, anche i giovanissimi, scendono in campo anche i volti noti della musica e della tv. L’appello di Emis Killa e Giorgia Crivello.

Anche i vip in campo per aiutare l’ospedale

Nelle ultime ore su Instagram sono partiti gli appelli del noto cantante vimercatese Emis Killa che ha voluto parlare ai tantissimi giovani che lo seguono sui social spronandoli a fare una donazione in favore dell’ospedale di Vimercate

C’ un altro volto noto brianzolo che in queste ore ha parlato ai suoi fans. E’ quello della bellissima Giorgia Crivello, modella, conduttrice e influencer di Bernareggio. Anche lei ha voluto lanciare un messaggio per incentivare le donazioni a favore dell’ospedale vimercatese.

