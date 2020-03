Anche il Comune di Verano istituisce il Coc

Istituito a Verano il Centro operativo comunale

Emergenza Coronavirus

E’ stato istituito anche a Verano, il Centro operativo comunale. Il sindaco Massimiliano Chiolo ha firmato questo ieri, lunedì, il decreto che istituisce il Coc, Centro operativo comunale per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Coc è la struttura di protezione civile della quale si avvale il sindaco con il compito di assicurare, in condizioni di emergenza, il collegamento con le Autorità competenti per la gestione e il coordinamento degli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari; serve anche ad informare la popolazione e a censire e mantenere aggiornati, in condizioni di non emergenza, i dati e le procedure di propria competenza.

Da chi è composto il Centro operativo

Del Centro operativo comunale fanno parte il sindaco, il vicesindaco Samuele Consonni delegato per la Protezione civile, il comandante della Polizia locale Claudio Cardea, il dirigente dell’ufficio tecnico, Roberta Brambilla, il presidente dell’associazione volontari della Protezione civile, Patrizio Proserpio, il maresciallo dei carabinieri Antonino Titone .