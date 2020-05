Anche la Brianza vuole il bonus bici. Appello del presidente Luca Santabrogio al Premier Giuseppe Conte e al ministro ai Trasporti e all’Ambiente Paola De Micheli.

Anche la Brianza vuole il bonus bici

Il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio ha scritto al Premier Giuseppe Conte e al Ministro all’Ambiente Paola De Micheli per aprire una riflessione più ampia sul ruolo delle Province in questa delicata fase in cui la mobilità alternativa deve essere sostenuta con scelte politiche .

Si fa riferimento in particolare al provvedimento in fase di preparazione dal Mit e dal Ministero dell’ Ambiente per il riconoscimento del buono di mobilità alternativa che sarebbe destinato a residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini.

“Bonus bici non solo per il capoluogo”

Scrive Santambrogio: “Se il provvedimento legislativo fosse portato a termine con i criteri annunciati, buona fetta della popolazione resterebbe esclusa dalla possibilità di usufruire del bonus in un momento in cui è fondamentale incentivare tutte le forme alternative di mobilità, anche per continuare a contenere i contagi. Riteniamo, che per comprendere la complessità della struttura urbana e territoriale italiana si debba necessariamente tenere in considerazione il criterio della densità, vale a dire il rapporto fra popolazione residente ed estensione territoriale, o in alternativa, sui flussi di mobilità, dato che il bonus mira proprio ad intervenire in questo ambito”.

In Provincia di Monza e Brianza solo il capoluogo Monza con i suoi 120 mila abitanti avrebbe infatti diritto al bonus per questo, rimarca il presidente “è importante incominciare a pensare alle province come aree funzionali urbana a tutti gli effetti in linea con le recenti definizioni che ne dà la Commissione Europea.”

Con oltre 870.000 abitanti, una densità superiore ai 2.150 ab/kmq, circa 1,6 milioni di spostamenti giornalieri la Brianza rappresenta uno dei territori più densamente urbanizzati in Italia e in Europa, e uno fra i più trafficati del Paese e del continente e dove maggiormente dovrebbero essere applicate politiche di incentivazione per la mobilità sostenibile come quelle che l’emanando decreto si propone.

Da questi parametri emerge che la Provincia MB ha dimensioni analoghe a una città medio-grande europea (Stoccolma circa 950.000, Marsiglia circa 860.000, Amsterdam circa 850.000, Valencia quasi 800.000, Francoforte circa 750.000).

Di qui l’appello di Santambrogio al Premier e al Ministro: “vi invitiamo a ripensare alla funzione delle Province come motori di sviluppo locale in cui prestare attenzione alle abitudini di mobilità della popolazione per poter riprendere con maggiore sicurezza gli spostamenti, in particolare quelli necessari per il proprio lavoro e a supporto delle attività economiche. Anche un bonus come quello che state pensando farebbe la differenza per aiutare le amministrazioni locali ad incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto soprattutto nella Fase 2 di contenimento del Covid- 19″.

TORNA ALLA HOME PAGE