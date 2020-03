Anche la Provincia commemora le vittime del Covid-19. Oggi a mezzogiorno bandiere a mezz’asta e sarà osservato un minuto di silenzio.

Partecipa anche la Provincia MB, con i suoi 55 Comuni, alla giornata del ricordo proposta dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, per commemorare le vittime del Covid 19. Così oggi, 31 marzo 2020, presso la sede della Provincia MB, in via Grigna 13 a Monza, saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto, e il presidente dell’Ente Luca Santambrogio osserverà un minuto di silenzio davanti alle bandiere.

L’invito rivolto da Santambrogio e dai sindaci a tutti i cittadini è di unirsi simbolicamente a questa commemorazione osservando, anche nelle proprie case, un minuto di silenzio.

“Stiamo affrontando giorno per giorno tantissimi problemi per fare fronte alla emergenza sanitaria e tutelare la salute dei nostri cittadini. E’ arrivato anche il momento di pensare a chi non ce l’ha fatta e stringerci, come comunità, attorno alle famiglie che stanno affrontando un lutto che in questa situazione, non può nemmeno essere vissuto. Continuiamo a combattere questo nemico silenzioso, ma teniamo forte la mano a chi, alla fine di questa battaglia, dovrà fare i conti con un grande dolore da rielaborare” ha commentato il presidente.

L’iniziativa sarà condivisa da tutti i sindaci e presidenti di Provincia d’Italia come momento di profonda unione, che esprimerà il lutto di tutto il territorio e la vicinanza del Paese intero alle famiglie e ai cari delle vittime del Covid 19.

