Anche Vimercate piange l’amico “Gufo”.

Ha segnato da protagonista la mitica epoca del cabaret meneghino. Roberto Brivio, componente del gruppo dei Gufi, artista poliedrico, era milanese ma un pezzo di cuore lo aveva anche a Vimercate dove più volte si era esibito.

E’ morto venerdì scorso all’ospedale San Gerardo, vinto dal coronavirus alla soglia degli 83 anni. In città era stato protagonista più volte grazie agli eventi organizzati dalla libreria “Il Gabbiano” e dalla casa editrice “Sagoma”.

Il coronavirus si è portato via Roberto Brivio – lo ha ricordato Claudio Farina, direttore della libreria “Il gabbiano”, organizzatrice della rassegna della “Festa del libro” a cui Brivio aveva partecipato in più di un’occasione – Abbiamo avuto il piacere ed il privilegio di ospitarlo diverse volte nella nostra libreria per la presentazione dei suoi libri. L’ultima questa estate in un vero e proprio spettacolo con il meglio del suo repertorio. Ricordiamo un grandissimo professionista ed una persona speciale”.