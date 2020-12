Ancora 86 persone ricoverate per Covid a Carate e Vimercate

Oggi, lunedì 28 dicembre 2020, ci sono ancora 86 persone ricoverate negli ospedali di Vimercate e Carate a causa del Covid-19.

Calano i ricoveri

La pressione sulle strutture ospedaliere sta diminuendo, con 12 ricoveri in meno rispetto alla Vigilia di Natale, ma i numeri continuano comunque a fare paura.

All’ospedale di Vimercate si contano 74 persone risultate positive al tampone. Tre di queste sono in terapia intensiva, 32 necessitano di assistenza respiratoria, 12 delle quali con il Cpap, il casco per la ventilazione meccanica. In Pronto soccorso si trovano quattro pazienti, tre in attesa di ricovero.

Il nosocomio di Carate, invece, vede 12 ricoveri dovuti al Covid, sei con assistenza respiratoria. Una persona, invece, è in attesa di essere portata in reparto.

TORNA ALLA HOME