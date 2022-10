Dopo una serata di passione per gli automobilisti brianzoli che ieri intorno alle 18 si sono trovati in coda lungo la Monza Trezzo a causa di un furgone andato a fuoco, questa mattina nuovi rallentamenti sulla stessa arteria all'altezza di Vimercate.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Ancora code sulla Monza Trezzo, questa volta per un incidente

Le code in questo caso sono state causate da un incidente avvenuto poco prima delle 8.30 tra un'auto e una moto, fortunatamente senza feriti gravi. Il sinistro però ha provocato seri disagi al traffico che ancora adesso è fortemente rallentato in tutta la zona.

Per quanto rigurda i soccorsi, ad evere necessità di cure mediche sul posto è stato un 35enne assistito dai volontari di Avps Vimercate e poi trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Vimercate per i rilievi di rito.