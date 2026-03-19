Ancora un blitz in stazione, terzo controllo della Polizia in pochi giorni

Un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Carnate, con un’attenzione particolare rivolta all’area della stazione ferroviaria e alle principali vie di accesso al centro abitato.

Il terzo blitz in pochi giorni nel quartiere Stazione da parte della Polizia di Stato

E’ quanto ha effettuato nella giornata di martedì scorso, 17 marzo, la Polizia di Stato di Monza.

Contrasto all’illegalità diffusa

Si tratta del terzo intervento straordinario messo in campo nel mese di marzo, dopo quelli del 7 e del 13 marzo, nell’ambito di un piano strutturato volto a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

L’attività di martedì 17 marzo, coordinata dalla Questura di Monza e della Brianza, ha visto l’impiego sinergico di personale della Squadra Mobile, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile e operatori dell’Ats.

Identificate 68 persone, controllati 5 esercizi commerciali

Nel corso del servizio sono state identificate 68 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e sono stati effettuati controlli mirati presso 5 esercizi commerciali e nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. Sono stati inoltre controllati 11 veicoli e una persona è stata denunciata per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Carnate.

Più di 35o persone controllate nell’ambito dei tre interventi

L’azione complessiva dei tre servizi straordinari ha consentito di conseguire risultati significativi: sono state infatti controllate oltre 350 persone, di cui oltre 80 con precedenti di polizia, verificati circa 60 veicoli e ispezionati oltre 10 esercizi commerciali.

Sanzioni amministrative e segnalazioni per droga

Nel corso delle operazioni sono state inoltre elevate sanzioni amministrative e effettuate segnalazioni per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, a conferma di un’attività capillare nelle aree ritenute più sensibili del territorio.

I servizi sono stati disposti in attuazione delle linee condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura.