Ancora un dramma della solitudine, 81enne rinvenuta priva di vita tra le mura domestiche

Ancora un dramma della solitudine, questa volta a Bellusco. Nel tardo pomeriggio di sabato 29 luglio 2023 un'81enne è stata rinvenuta priva di vita tra le mura domestiche. La donna, viveva da sola in via Carducci. Si chiamava Giuliana Mapelli.

L'allarme dato dai vicini

L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa nel pomeriggio di sabato. Non vedendo la donna da diversi giorni, infatti, quest'ultimi si sono insospettiti, chiamando le Forze dell'ordine. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della stazione di Bellusco: una volta entrati all'interno dell'abitazione i militari non hanno potuto che constatare il decesso dalla donna. L'81enne, senza figli e vedova da tempo, viveva da sola all'interno della sua villetta. Classe 1942, la donna è stata trasportata nella camera mortuaria del cimitero di Bellusco: sul corpo dell'81enne nei prossimi giorni verrà svolta un'autopsia per indagare sulle cause delle morte.

I casi più recenti

Nelle ultime settimane sono stati diversi i drammatici ritrovamenti che si sono verificati nel Vimercatese, ma non solo. A metà luglio era stato trovato senza vita, all'interno del suo appartamento di piazza della Chiesa, il corpo di un pensionato di 75 anni, in avanzato stato di decomposizione. La vittima si chiamava Aldo Bevacqua. Originario di Milano, l’uomo viveva in paese in un uno degli appartamenti di housing sociale realizzati all’interno della vecchia Canonica, da poco più di un anno. Il suo corpo era stato trovato in avanzato stato di decomposizione: secondo le forze dell'ordine la morte risalirebbe ad almeno 3 o 4 giorni prima. Lo scorso 17 giugno, invece, un uomo sulla settantina era stato trovato senza vita nella sua casa di Bernate, ad Arcore. Anche in questo caso a lanciare l'allarme erano stati i vicini di casa dell'uomo, residenti in via Durini i quali, non vedendolo uscire di casa da qualche giorno, si erano insospettiti e avevano allertato la Polizia locale. A vegliare il corpo del suo padrone c'era il suo amato cane "Luna". Fin dall'arrivo degli agenti della Polizia locale il cagnolone non ha mai smesso di abbaiare.