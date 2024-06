Assalto nella notte al negozio di telefonini a Desio, è il secondo colpo in pochi mesi. Nouman Mushtaq, titolare del negozio di elettronica «Mr Electronics» in corso Italia, è stato ancora una volta vittima di un furto con spaccata ai danni del suo esercizio. Non si tratta di un episodio isolato, ma il secondo, visto che il commerciante l’aveva subito anche a febbraio.

Ancora un furto con spaccata nella notte, duro colpo per il negozio di telefonini

«Mercoledì 29 maggio, verso le 5 del mattino sono entrati due ladri e hanno rubato 15 telefoni per un valore di circa 2.500 euro - ha raccontato amareggiato Mushtaq - La dinamica è identica a quanto accaduto l'altra volta, qualche mese fa, quando i ladri hanno portato via quasi 70 telefoni dei clienti che avevo in negozio per delle riparazioni, per un danno di circa 9mila euro. I furfanti anche questa volta hanno sollevato un tombino, prendendolo da viale Cesare Battisti e l’hanno scagliato contro la vetrata. Un colpo che ha incrinato la serranda».

Secondo il commerciante, quelli che sono entrati «sembravano parlare in arabo, simile a quello parlato nella zona del Marocco, e indossavano caschi integrali, rendendo difficile il loro riconoscimento. Questo è quello che si vede dalle telecamere interne».

L’esercente ha deciso però di non sporgere denuncia: «Quando per il furto precedente abbiamo presentato denuncia, i responsabili non sono stati individuati». Il commerciante, per mettere in sicurezza il negozio, ha spiegato di voler installare dei sistemi di sorveglianza più sofisticati, oltre alle telecamere interne: «Ora dovrò dotarmi di un'assicurazione, visto che in otto anni di attività sono già stato vittima di due furti gravi in soli tre mesi, non c’è sicurezza e visti questi episodi il timore che si possano ripetere è reale».

Il titolare del negozio di telefonia ha inoltre sottolineato come, sui gruppi social della zona, «sempre più di frequente si viene a sapere di furti simili. Prima Desio era una zona più tranquilla, ma ora la situazione è peggiorata notevolmente. Noi commercianti paghiamo le tasse, ma non abbiamo nessuna sicurezza. Ci vorrebbe una maggiore presenza delle forze dell’ordine». Mushtaq si è detto preoccupato per il futuro del suo negozio e di tutti i commercianti della zona. «È una strada principale, eppure ci sentiamo abbandonati».