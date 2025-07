Ancora vandali nell'ex ospedale: recinzione abbattuta, letti portati in giardino

Degrado

Ennesimo blitz in quel che resta del vecchio nosocomio chiuso ormai da 15 anni e abbandonato al suo destino.

Ancora un'incursione, l'ennesima, in quel che rimane dell'ex ospedale.

Vandali ancora in azione nell'ex ospedale

Nuovo blitz dei vandali, tra sabato 19 e domenica 20 luglio, nell'ex nosocomio di Vimercate chiuso ormai da 15 anni e di fatto abbandonato a se stesso. Le incursioni non autorizzate ormai non si contano nemmeno più.

Inutili tutti i tentativi di arginare le incursioni

Il tutto in barba anche ad alcuni rinforzi a recinzioni, porte e finestre disposti da Asst Brianza (proprietaria delle strutture) per provare ad arginare gli ingressi non autorizzati. Del tutto inutili anche le decine di cartelli, installati alcuni mesi fa lungo tutto il perimetro, che ricordano che si tratta di proprietà privata.

Cancellata abbattuta e letti trascinati in giardino

In particolare nel fine settimana scorso ignoti sono riusciti ad abbattere una parte della recinzione (in gran parte malandata e arrugginita) proprio accanto a quel che resta della portineria (anch'essa completamente devastata) di quello che una volta era l'ingresso principale, lungo via Ospedale. Una volta apertisi il varco, i malintenzionati sono penetrati nella struttura, raggiungendo stanze di degenza e ambulatori, come si evince dalla presenza in giardino di letti, malandati e arrugginiti, trascinati a forza all'aperto.

Deserte le aste per la vendita delle aree

Il tutto in attesa che qualcosa accada sul fronte della vendita dell'area dell'ex ospedale sui cui insiste un Piano integrato di intervento ormai quasi ventennale. Già due le aste per la vendita disposte da Asst Brianza e andate deserte.