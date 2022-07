Ancora vandalismi nell'area cani di viale Sant'Aquilino. Nel fine settimana sono stati presi di mira altri alberi, tagliuzzati e spogliati della corteccia

Ancora vandalismi nell’area cani di viale Sant’Aquilino a Varedo. A distanza di appena tre settimane dal precedente episodio, nella notte di venerdì e di sabato ignoti hanno nuovamente infierito sulla corteccia di alcuni alberi tagliuzzandola e in certi casi scorticando completamente i tronchi. A segnalare lo scempio sono ancora una volta gli assidui frequentatori dell’area verde: sabato mattina hanno notato gli alberi vandalizzati e i pezzi di corteccia lasciati a terra, l’indomani invece, domenica, si sono accorti che alcuni di questi pezzi di legno sono stati posati su una panchina.

L'amarezza dei frequentatori: "Ora basta"

Dopo l’episodio analogo avvenuto il 14 giugno salgono la rabbia e l’amarezza dei cittadini che con dedizione cercano di tenere l’area ordinata, pulita e vivibile. A loro spese hanno anche acquistato delle sedie e un tavolo per fare aggregazione e comunità, mentre i loro cani scorrazzano.

«Questa è mancanza di educazione e di rispetto per il proprio territorio. Tolleranza zero verso questi incivili che compiono reati contro il patrimonio, è ora di mettere fine alle scorribande di pochi che di notte disturbano e distruggono i luoghi di tutta la comunità» è il loro sfogo.