Annegata nel Villoresi la mattina di Natale. Il corpo di una donna di 68 anni è stato recuperato dai Vigili del Fuoco

Donna annegata nel Villoresi

Tragedia a Limbiate la mattina di Natale, una donna di 68 anni è morta annegata del canale Villoresi. L'allarme è stato lanciato ieri, 25 dicembre, intorno alle 9,45: una persona che stava facendo una corsetta sulla pista ciclopedonale lungo il canale che costeggia via Marconi ha notato un corpo galleggiare nell'acqua all'altezza dell'intersezione con via Palladio, vicino al confine con Paderno Dugnano e la Comasina.

Inutili i soccorsi

Nel luogo indicato dal passante si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bovisio Masciago insieme ai sommozzatori e ai Carabinieri di Limbiate. Richiesto anche l'intervento di ambulanza e auto medica. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori non molto distante dal luogo della tragedia, all'altezza di via Caracciolo, verso il quartiere Pinzano. Purtroppo per la donna, residente a Limbiate, non c'è stato nulla da fare, i sanitari hanno solamente potuto constatarne il decesso. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, si sarebbe trattato di un gesto volontario.