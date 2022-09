Annegato a Fuerteventura 44enne di Varedo. La tragedia domenica pomeriggio, Diego Suzal, cresciuto a Limbiate, viveva da anni alle Canarie

Annegato a Fuerteventura 44enne di Varedo

Tragedia domenica pomeriggio a Fuerteventura. Il 44enne Diego Suzal è morto annegato mentre nuotava alle Isole Canarie, dove abitava da anni. Cresciuto a Limbiate, dove ha frequentato anche l'Itc Pacle Elsa Morante di Mombello, una ventina di anni fa si era trasferito con la famiglia a Varedo. Poi la la decisione di cambiare vita e di andare a vivere sull'isola spagnola insieme alla compagna, dove nel 2014 hanno aperto un bar con cucina a Corralejo.

L'intervento dei soccorsi

Da quanto appreso dalle cronache locali, intorno alle 16,40 di domenica è stato diramato l'allerta di una persona scomparsa in mare mentre nuotava nelle acque di Piedra Playa, a El Cotillo, nella zona Nord Ovest di Fuerteventura. Mentre si precipitavano sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori, l'uomo è stato estratto dalle acque da alcuni bagnanti. Ma nonostante le manovre di rianimazione e la corsa in ospedale, al Policlinico di Fuerteventura, per il 44enne non c'è stato nulla da fare ed è deceduto.

Messaggi di dolore e sgomento

Appena la notizia è rimbalzata sui social sono stati i messaggi da parte di amici e conoscenti: incredulità, sgomento, dolore e tanto affetto per il varedese che, benché lontano dall'Italia da anni, con la sua forte personalità aveva lasciato il segno in tutti coloro che lo avevano conosciuto.