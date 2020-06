Annullata l’edizione 2020 del Palio dei ragazzi di Meda

Salta l’edizione 2020 del Palio dei ragazzi di Meda. La storica manifestazione cittadina, l’evento più atteso da grandi e piccoli, quest’anno non ci sarà.

Annullato il Palio di Meda causa coronavirus

Fino all’ultimo ci si è aggrappati alla speranza che la situazione migliorasse, che si potesse organizzare comunque, ma ieri, lunedì, l’associazione Palio ha comunicato di essere giunta a una decisione, quella di non organizzare la kermesse. «A causa del problema sanitario che stiamo affrontando, l’edizione del Palio dei ragazzi 2020, che si sarebbe dovuta svolgere nella prima settimana di settembre, sarà annullata – scrive il consiglio direttivo dell’associazione in un comunicato – La decisione è stata presa in comune accordo con la Comunità Pastorale Santo Crocifisso e il Comune di Meda, insieme alla scelta di non assegnare il Palio 2020 a nessuna contrada».

L’associazione pensa a un piano B

Ma l’associazione non si ferma e pensa a un piano B: «In attesa di tornare alle vesti abituali, stiamo pensando di organizzare qualcosa di nuovo, diverso e interattivo per celebrare comunque la festa patronale della nostra città. Vi aggiorneremo presto».

Quindi la speranza che si possa tornare a festeggiare tutti insieme l’evento più coinvolgente e sentito dell’anno: «Il Palio 2020 sarà solo una sosta per ripartire tutti insieme, più forti e più uniti», conclude il direttivo.

TORNA ALLA HOME