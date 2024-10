Annullato il decreto di sequestro per l'imprenditore Davide Erba

Marcia indietro nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta sulle società dell’imprenditore Davide Erba, ex patron del Seregno Calcio ed editore del settimanale Il Cittadino.

Inchiesta per bancarotta fraudolenta della Guardia di Finanza

Il Tribunale del Riesame di Monza, nei giorni scorsi, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti del 44enne, ex proprietario del Seregno Calcio, attualmente editore dello storico bisettimanale Il Cittadino. Il collegio di giudici presieduto da Roberta Russo ha disposto la restituzione, a beneficio di Erba, di tutta la documentazione contabile sequestrata dalle Fiamme Gialle nelle sedi amministrative e legali del giornale e delle società dell'imprenditore, che da novembre 2022 risulta residente a Dubai, oltre ai computer e all'altro materiale elettronico prelevato. Per le motivazioni dei giudici bisognerà attendere un termine di quarantacinque giorni.

La decisione dopo il ricorso dei legali di Erba

A chiedere il ricorso contro il provvedimento voluto dai pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini sui beni dell’indagato, sono stati gli avvocati Attilio Villa e Monica Gambirasio, che difendono l’ex patron del Seregno Calcio. Davide Erba risulta indagato per un'ipotesi distrattiva del patrimonio sociale de Il Cittadino, ma si è visto sequestrare anche la documentazione delle sue società di componenti elettronici e informatica con sede a Monza. L’imprenditore brianzolo, negli anni scorsi, aveva acquisto il Seregno Calcio, per poi cederlo a due imprenditori laziali. In passato ha vissuto a Villa Longoni, una lussuosa dimora di Giussano, poi messa in vendita e acquistata recentemente da un altro imprenditore.