Antinfluenzale: Asst di Monza amplia gli orari per effettuare il vaccino spray

Antinfluenzale: Asst di Monza amplia gli orari per il vaccino spray

Prosegue sul territorio la campagna di vaccinazione antinfluenzale, per favorire l’adesione Asst Monza ha ampliato gli orari per l’effettuazione della vaccinazione antinfluenzale per tutti i soggetti da 2 a 18 anni.

Vaccinazione effettuabile tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 20.00 presso la palazzina accoglienza dell’ospedale San Gerardo, e, sul territorio nelle sedi vaccinali, prolungamenti serali dalle 16.30 alle 19. Apertura anche sabato 19 a Monza e a Muggiò dalle 8.30 alle 14.30.

Fino ai 18 anni

Ats Brianza ricorda anche che è stata ampliata la fascia d’età prevista per la vaccinazione antinfluenzale dei bambini, inizialmente prevista per 2-6 anni che ora riguarderà tutti i soggetti da 2 a 18 anni. Il vaccino utilizzato è il vaccino spray, un vaccino sicuro, efficace e decisamente più semplice da somministrare in questa fascia d’età. Per tutti i soggetti con età compresa tra 2 e 18 anni, la vaccinazione è gratuita.

Come prenotare

Per la somministrazione è possibile chiedere al proprio pediatra/medico di medicina generale oppure rivolgersi al centro unico vaccinale dell’ASST di competenza. È possibile prenotare attraverso il Contact Center Regionale telefonando ai numeri 800.638.638 da numero fisso e 02.999599 da cellulare, da lunedì a sabato non festivi dalle 8.00 alle 20.00

