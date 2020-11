Antinfluenzale, nelle palestre si vaccinano anche i bambini. abato a Nova Milanese è iniziata la campagna con over 65 e pazienti fragili

E’ iniziata sabato la campagna vaccinale nelle palestre delle scuole di Nova Milanese: coloro che hanno prenotato devono recarsi in via Novati e in via Grandi secondo le modalità riportate dal Comune. Successivamente toccherà ai bambini: in attesa ci sono cinquecento minori da 0 a 6 anni che verranno vaccinati sempre in questi spazi.

Palestre di via Novati e via Grandi

Sabato nelle palestre delle scuole novesi sono state allestite delle cabine e senza creare assembramenti i pazienti attendevano i loro turno per ricevere l’antinfluenzale. Le prossime date delle vaccinazioni sono il 21 o 28 novembre: i pazienti fragili o over 65 dei dottori Arosio, Fabbrica, Nicolussi e Pellegatta dovranno recarsi alla scuola di via Novati, mentre i pazienti dei dottori Aiello, Beretti, Brenno, Casa, Montefusco, Naddeo, Negretto, Paletta e Ruiu, invece, riceveranno il vaccino alla palestra di via Grandi.

I bambini prenotati sono cinquecento

Inizialmente si era pensato di somministrare i vaccini in ordine alfabetico e attraverso prenotazione telefonica. Ma per ora, a causa di un ritardo a livello regionale nella distribuzione dei vaccini, dovranno presentarsi solo gli anziani contattati dai propri medici curanti. A breve si penserà anche ai più piccoli: in seguito ad un censimento da parte dei pediatri, sarebbero già 500 i bambini in fila per vaccinarsi.

Impegnati volontari Anc e Croce Rossa

Per garantire maggiore sicurezza, durante la somministrazione degli antinfluenzali sono presenti i volontari del comitato locale della Croce Rossa e dell’Associazione nazionale carabinieri.

