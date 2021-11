Anziana cade a Desio: trasportata in ospedale in codice rosso

Nel tardo pomeriggio

Intervento di ambulanza e automedica in via Galeno.

Sarebbero molto gravi le condizioni di una donna di 88 anni soccorsa a Desio a seguito di una caduta.

Anziana cade a Desio

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la donna, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasta vittima di una caduta in via Galeno, all’altezza del civico 35, poco dopo le 18.

Le condizioni dell’88enne sono purtroppo apparse fin da subito molto serie tanto che sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale di Desio, si sono portati anche i volontari della Croce Bianca di Cesano e l’automedica.

Gli accertamenti sanitari svolti sul posto hanno purtroppo confermato la gravità della situazione: è stato infatti disposto il trasferimento della donna in ospedale in codice rosso.

(foto archivio)