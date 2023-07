Anziana cade in casa a Varedo, salvata dalla Polizia Locale. Un agente si arrampicato su una scala riuscendo a entrare nell'abitazione e ad aprire la porta ai soccorsi

Gridava aiuto da almeno mezz’ora, è stata salvata dalla Polizia Locale. Un agente del comando di Varedo si è arrampicata su una scala e ha soccorso una donna di 89 anni che era caduta in casa e non riusciva più a rialzarsi. L’allarme è arrivato ieri pomeriggio, venerdì: alcuni residenti di via Palermo udivano le grida disperate di una donna che chiedeva aiuto, quindi hanno chiamato al 112.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia Locale che hanno preso una scala allungabile per entrare dalla finestra al primo piano della palazzina. L’agente, una volta all’interno dell’abitazione, ha visto la donna riversa a terra: dopo essere caduta in bagno aveva battuto la testa e non riusciva più a rialzarsi.

Per fortuna è rimasta cosciente e c’erano le finestre aperte così i vicino hanno potuto udire le sue grida. L’agente ha cercato di tranquillizzare la donna, poi ha aperto la porta ai sanitari che l’hanno accompagnato in ambulanza l’anziana all’ospedale di Desio in codice giallo. Sul posto sono accorsi anche due mezzi dei Vigili del Fuoco ma il loro intervento non è stato necessario.