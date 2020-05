Anziana dimentica la borsa al cimitero di Lentate ma lo trova chiuso, intervengono i pompieri

Anziana dimentica la borsa al cimitero di Lentate, ma quando torna a riprenderla lo trova chiuso: intervengono i Vigili del Fuoco per recuperargliela.

Dimentica la borsa al cimitero

Protagonista della vicenda un’anziana che nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio 2020, si è recata al cimitero di viale Italia, riaperto da questa settimana dopo le nuove normative in materia di contenimento del Covid-19. La donna, dopo aver pregato sulle tombe dei suoi cari, si è allontanata dal camposanto, non accorgendosi di aver lasciato la borsetta all’interno.

Cimitero chiuso, arrivano i pompieri

Fatto sta che quando la lentatese si è accorta di non avere con sé la borsetta ed è tornata al cimitero per riprenderla l’ha trovato chiuso. Anche il custode non c’era, così la donna ha chiesto aiuto. Sul posto sono prontamente accorsi di Vigili del Fuoco, che attraverso una scala appoggiata alla recinzione sono riusciti a entrare nel camposanto e a recuperare la borsetta, che fortunatamente c’era ancora.

