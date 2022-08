Anziana fa arrestare un ladro, il plauso del vicesindaco. "Grazie alla signora, che mi piacerebbe conoscere, e grazie ai nostri Carabinieri"

Dopo l'arresto di un ladro a Desio grazie alla tempestiva segnalazione di una pensionata arriva il plauso del vicesindaco Andrea Villa. "Voglio fare un ringraziamento, e mi permetto di farlo a nome di tutta la cittadinanza, ad una nostra concittadina che grazie ad una chiamata ai Carabinieri è riuscita a fare arrestare un ladro".

L'invito a segnalare sempre

Villa invita tutti i cittadini, quando notano qualcosa di anomalo, a segnalare sempre alle Forze dell'ordine: "Non dite mai cose del tipo "è inutile chiamare perché tanto non escono", perché con una telefonata si può fare la differenza. Come in questo caso. Grazie alla signora, che mi piacerebbe conoscere, e grazie ai nostri Carabinieri che con un'azione tempestiva hanno sventato un furto. La squadra vince, anche tra cittadini e forze dell'ordine"