Anziana urtata da un’auto, trasportata al San Gerardo con ferite e contusioni

Una anziana di 73 anni è stata urtata da un’auto questa mattina, venerdì 14 febbraio, a Cesano Maderno. Sul posto ambulanza e Polizia locale.

Investimento a Cesano

In base a quanto è stato possibile ricostruire la 73enne, residente a Seveso, è stata urtata dallo specchietto di un’auto in transito alla rotonda di via De Medici poco dopo le 8 di questa mattina, venerdì 14 febbraio 2020. A seguito dell’urto l’anziana è caduta a terra violentemente. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente e sul posto è stata inviata l’ambulanza della croce verde lissonese. I volontari hanno prestato le prime cure alla donna che ha riportato una parziale amputazione del loco auricolare, oltre a diverse escoriazioni e contusioni.

Dopo le cure sul posto la 73enne è stata trasferita all’Ospedale San Gerardo per ulteriori accertamenti in codice giallo. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia locale di Cesano Maderno.

(foto archivio)