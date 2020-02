Una donna di 79 anni è stata investita questa mattina, lunedì 10 febbraio 2020, in piazza Cesare Battisti a Carate Brianza. Dopo l’arrivo dei soccorsi è stata trasportata al San Gerardo in codice giallo.

Anziana investita in piazza a Carate

Intervento di ambulanza e Polizia locale questa mattina, lunedì 10 febbraio, in piazza Cesare Battisti a Carate Brianza. In base alle prime informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, una donna di 79 anni sarebbe stata investita pochi minuti prima delle 10.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si è messa in moto in pochi minuti: sul posto si sono portati i volontari della croce bianca di Mariano assieme agli agenti della Polizia locale di Carate. La 79enne, dopo le prime cure è stata caricata in ambulanza e trasportata all’Ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non gravissime.