Anziana investita da un autocarro

Anziana investita sulle strisce pedonali da un autocarro in via Verdi a Seregno: la 72enne trasportata in ospedale.

Pedone urtato da un camion

Pochi minuti dopo le 16 di oggi, venerdì 24 gennaio, una donna di 72 anni è stata investita da un camion in via Verdi, all'altezza del civico 219, a breve distanza dal confine con Paina di Giussano. Il mezzo, guidato da un uomo, viaggiava verso il centro urbano, mentre la donna attraversava sulle strisce pedonali da destra a sinistra rispetto alla direzione del camion.

La 72enne trasportata in ospedale

A seguito dell'impatto, a ridosso del marciapiede, il pedone è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi in codice rosso l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso, oltre alle pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per disciplinare il traffico intenso del pomeriggio. La 72enne, con il capo sanguinante, ha ricevuto le prime cure sul posto e in seguito è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Da valutare le conseguenze per la donna investita, che si trovava in città dalla figlia. Nei giorni scorsi un incidente con conseguenze gravi in Valassina.