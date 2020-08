Anziana scippata a Lentate finisce in ospedale

Anziana scippata a Lentate cade a terra e finisce in ospedale.

Anziana scippata in viale Italia

Mentre stava rincasando è stata avvicinata da un malintenzionato che nel rubarle la borsetta appoggiata sul deambulatore l’ha fatta cadere rovinosamente a terra. E’ finita in ospedale (e ne avrà per 30 giorni) un’87enne scippata nella mattinata di Ferragosto. E’ successo poco dopo le 11 in viale Italia: la camnaghese, vedova e pensionata, stava tornando a piedi alla sua abitazione con la borsetta appoggiata al deambulatore, quando un individuo, anche lui a piedi, le si è avvicinato e le ha strappato la borsa, facendola cadere. Quindi si è dileguato.

Trasportata in codice giallo in ospedale

L’anziana è stata prontamente soccorsa da alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi. Dopo le prime cure l’87enne è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Desio con diverse contusioni. La prognosi è di 30 giorni.

La borsetta ritrovata a poca distanza con tutto il contenuto

Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri della stazione di Seveso, titolari delle indagini. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo ha agito a volto scoperto e subito dopo aver rubato la borsetta l’ha gettata in una zona poco distante dal punto dello scippo con tutto il contenuto, pari a poco più di cento euro. L’intera refurtiva è stata recuperata dai militari e riconsegnata alla proprietaria.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Proseguono le indagini per risalire al responsabile. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

