Anziana soccorsa in casa a Concorezzo SIRENE DI NOTTE

Due gli interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa: un’anziana soccorsa in casa a Concorezzo e un 43enne infortunato durante il turno di lavoro a Vimercate.

Anziana soccorsa in casa a Concorezzo

Nel dettaglio il primo intervento di soccorso è scattato intorno alle 3.45 per un’anziana di 82 anni. La donna è stata soccorsa nella sua abitazione a Concorezzo, in via Agrate dall’ambulanza e dai Vigili del fuoco. Dopo le prime cure è stata poi trasportata in ospedale a Monza in codice giallo.

Infortunio a Vimercate

Intorno alle 4 invece un 43enne è stato soccorso all’interno di un impianto lavorativo di via Trieste a Vimercate a seguito di un infortunio, fortunatamente di lieve entità. Sul posto sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate che hanno trasportato il 43enne all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

TORNA ALLA HOME