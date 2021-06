Anziana truffata dalla finta figlia e da due falsi notai a Concorezzo. Vittima del raggiro una donna di 87 anni residente nel quartiere "Milanino".

Le hanno telefonato fingendosi dei parenti in difficoltà e l’hanno convinta a farsi consegnare tutto il contante e l’oro che aveva in casa. L’ignobile truffa ai danni di un’anziana signora si è consumata nei giorni scorsi nel quartiere «Milanino»: vittima un’87enne, raggirata da tre truffatori senza scrupoli. I malviventi si sono fatti consegnare circa 400 euro e 500 grammi di oro e preziosi.

"Mia mamma è molto dispiaciuta - racconta il figlio - Non tanto per il valore economico quanto per quello affettivo dell’oro: lei è vedova e tante cose rappresentavano un ricordo di papà".