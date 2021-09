Anziani positivi al Covid, la Rsa si blinda di nuovo. Succede alla Rosa d'Argento di Ronco Briantino, che a titolo precauzionale ha deciso di chiudere gli accessi al personale esterno. Gli ospiti fortunatamente stanno tutti bene e nessuno presenta sintomi preoccupanti: il vaccino funziona.

Le notizie sono due. La prima, più negativa, è che il Covid è tornato a bussare alle porte della Rsa «Rosa d’Argento» di Ronco Briantino. La seconda, per fortuna, è che il vaccino funziona. Stanno tutti bene gli anziani ospiti della struttura di via San Carlo che, a partire dalla scorsa settimana, ha nuovamente chiuso gli accessi al personale esterno, parenti compresi.

Una decisione drastica, ma assunta in via precauzionale dopo che negli ultimi giorni sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid tra i residenti. Un piccolo focolaio che però, fortunatamente, non solo sarebbe stato «scovato» in maniera tempestiva, ma sarebbe anche stato circoscritto ad alcune stanze della Rsa, garantendo la sicurezza di tutti.

Fondamentali i tamponi (e il vaccino)

I casi sarebbero stati riscontrati durante uno degli ultimi controlli a tappeto che regolarmente vengono effettuati dagli operatori sanitari. Alcuni ospiti erano già monitorati con attenzione a causa dalla comparsa di alcuni lievi sintomi riconducibili a una sindrome influenzale. I test, però, avrebbero fugato ogni dubbio e certificato la presenza del Covid tra gli ospiti. Ma, come detto, la notizia sicuramente positiva è che il vaccino funziona, visto che tutti gli anziani, a cui nei mesi scorsi erano state regolarmente inoculate entrambe le dosi del siero, stanno bene.

