I soccorsi

E' accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 novembre, a Seregno.

Anziano cade in piazza: trasportato d'urgenza in ospedale

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza erano da poco passate le 16 quando un uomo di 81 anni, per cause ancora da chiarire, è caduto a terra in piazza Risorgimento. Sono stati i volontari della Croce bianca di Besana, intervenuti sul posto assieme all'automedica a prestare le prime cure all'anziano le cui condizioni purtroppo sono peggiorate con il passare dei minuti. Da giallo infatti il codice dell'intervento è diventato rosso, quindi di massima gravità e l'81enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso.

