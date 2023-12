Anziano derubato del borsello al supermercato

Stava bevendo un caffè con alcuni amici al bar del supermercato quando è stato derubato del borsello. Vittima l’86enne Pasqualino Patruno di Macherio, rimasto sconvolto da quanto accaduto: dentro il borsello aveva il cellulare, le chiavi della macchina e tutti i suoi effetti personali.

"Lo avevo appoggiato per terra accanto al mio piede mentre bevevo il caffè in compagnia di quattro amici - racconta Patruno, profondamente rammaricato - Ho notato una donna, abbastanza disposta, seduta al tavolo di fianco al mio in compagnia di un giovanotto. Non avrei mai pensato che fosse capace di un gesto così inaudito: ero impegnato in una conversazione con i miei amici e lei ha colto l’attimo di una mia distrazione per prendere il borsello. All’inizio, quando mi sono accorto che non c’era più, ho pensato che uno dei miei amici mi avesse fatto uno scherzo ma una volta che ho realizzato di essere stato derubato, ho avuto una reazione incontrollata, violenta, per la perfida beffa".

Patruno è corso immediatamente fuori dal supermercato per cercare di rintracciare la donna che purtroppo si era già dileguata. Con l’aiuto del personale addetto al supermercato ha bloccato subito il bancomat anche se, purtroppo, la ladruncola era già riuscita a effettuare due prelievi per un importo complessivo di 350 euro.

"Grazie alla tempestività si sono evitati altri prelievi scriteriati che mi avrebbero causato un danno economico ben più pesante - sottolinea Patruno - Avendomi rubato anche le chiavi della macchina ho dovuto attendere fino al giorno seguente l’arrivo del carro attrezzi. La mattina dopo il furto ho raggiunto subito il parcheggio del supermercato in bicicletta per controllare che ci fosse ancora la macchina. Mio figlio mi ha aiutato a fare tutte le pratiche per riavere i documenti. Per me è stata comunque una mazzata che mi ha profondamente segnato. Una morale amara che mi ha insegnato a evitare attimi di qualsiasi leggera disattenzione e a proteggere con maggior cura gli effetti personali. Ho voluto raccontare la mia esperienza per mettere in guardia da questi ladri seriali, efferati lestofanti che, con malizia e perfida azione, riescono ad appropriarsi dei beni di cittadini onesti e anche un po’ ingenui, come me".