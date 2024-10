Anziano di Desio si allontana da casa e non rientra: l'appello del figlio

Ore di apprensione a Desio per un anziano classe 1946, Ezio D'Onofrio, che si è allontanato da casa ieri mattina, giovedì 3 ottobre 2024, e non è ancora rientrato.

A lanciare un appello attraverso i social il figlio del pensionato, Andrea D'Onofrio, che abbiamo contattato telefonicamente:

"Si è allontanato da casa, in zona San Carlo, verso le 11, e non è più rientrato. Da un po' di tempo soffre di alcune patologie e assume dei farmaci che possono causare disorientamento, quindi temiamo che si sia perso e non sappia più come tornare a casa. In genere ha sempre fatto delle brevi passeggiate nei dintorni prima di pranzo e finora non è mai capitato che si perdesse".