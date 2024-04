Anziano finisce in ospedale dopo essere stato truffato da due finti tecnici dell’acqua

"L’acqua è contaminata, mettete tutto l’oro in freezer". Ma ovviamente era una truffa. L'ennesima. Che, purtroppo, è andata a segno.

La vittima del raggiro messo in atto mercoledì mattina della scorsa settimana in una villetta che si trova nelle vicinanze di via Monginevro, ad Arcore, è un 84enne. L’uomo ha aperto la porta della propria abitazione a due uomini, entrambi si sono presentati come tecnici dell’acqua. Nessuno dei due era però chi diceva di essere, perché in realtà si trattava di una coppia di abili truffatori.

Stesso copione

Il copione è sempre lo stesso. Bussato alla porta dell’abitazione, il sedicente operaio ha messo subito in allarme l’anziano, spiegando che a seguito di un guasto occorso alla rete idrica, l’acqua della zona risultava contaminata da qualche sostanza tossica. A dargli man forte anche il complice che ha avallato ogni parola carpendo così la piena fiducia dell’uomo. Una volta in casa il malvivente ha aperto i rubinetti e ha eseguito un finto controllo che, dopo aver spruzzato di nascosto un gas maleodorante, ha dato esito positivo. A quel punto ha immediatamente messo in guardia l’84enne spiegando loro che avrebbe dovuto eseguire un trattamento particolare che però avrebbe rovinato ori e gioielli, motivo per cui, per evitare spiacevoli conseguenze, avrebbero dovuto mettere tutto quanto nel freezer.

E' stato l'anziano a consegnare l'oro nelle mani dei truffatori

L’uomo, probabilmente stordito dal gas spruzzato in precedenza, non ha esitato a fare ciò che gli era stato detto. E così ha consegnato nelle mani dei mascalzoni una borsa con dentro tutto l’oro che possedeva in casa, dal valore di parecchie migliaia di euro. Nel giro di pochi minuti, si è ritrovato senza più nulla e con i due truffatori che sono scappati via facendo perdere le proprie tracce e lasciando la vittima del tutto spaesata. A tal punto che i famigliari dell’84enne, una volta saputo quanto era accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi per via dello stato di disorientamento e agitazione, più che comprensibile, in cui versava la vittima.

Fortunatamente gli esami clinici effettuati all’ospedale di Vimercate hanno dato esito negativo. I famigliari hanno sporto denuncia al comando dei carabinieri di via Edison. Ma dei malviventi nessuna traccia.