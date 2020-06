Anziano in ospedale da tre mesi per Covid: gli infermieri festeggiano con lui il compleanno

Ricoverato in ospedale dal 19 marzo scorso, prima in area Covid acuti e adesso in area sub acuti, un quasi 80enne ha festeggiato il suo compleanno insieme ai suoi “eroi” i medici e gli infermieri che per 90 lunghissimi giorni lo hanno assistito e curato. Oggi è in via di dimissione.

Sono stati proprio gli infermieri a portargli la torta di compleanno e ad appendere nella camera di degenza anche la scritta “Buon Compleanno”. Tutti gesti che testimoniano, oltre alla grande professionalità già ampiamente dimostrata nel corso di questa lunghissima emergenza sanitaria, anche il carico di umanità e di sentimenti messi in campo da parte degli operatori sanitari nei confronti dei tanti pazienti Covid ricoverati.

L’anziano è in ospedale da metà marzo: trattato per tanti giorni nell’area dei pazienti con patologia acuta, è passato alla fine di maggio, nell’area sub acuta dove adesso trovano posto la maggior parte dei 20 pazienti complessivi ancora ricoverati per Coronavirus all’Ospedale di Vimercate.

L’uomo, ora è in via di dimissione ma dovrà sottoporsi ad un periodo di riabilitazione.

