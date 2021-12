Anziano inciampa in uno scatolone e finisce a terra, ambulanza e Polizia Locale al mercato

A Meda

Soccorso un 88enne in piazza Dozio, è stato trasferito all'ospedale di Desio.

E' successo oggi, giovedì 2 dicembre 2021, poco prima delle 11 in piazza Dozio, l'area che ogni settimana ospita il mercato cittadino. In base a quanto ricostruito l'anziano, un 88enne, stava camminando tra i banchi degli ambulanti quando all'improvviso, non accorgendosi della presenza di uno scatolone, è inciampato ed è finito a terra. Dato che la caduta è stata piuttosto brusca e ha picchiato il volto a terra, sono stati allertati i soccorsi.

Ambulanza e Polizia Locale al mercato

Sul posto è accorsa in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno, i cui soccorritori hanno prestato le prime cure all'anziano, per poi trasferirlo in codice verde all'ospedale di Desio per gli accertamenti del caso. In piazza Dozio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.