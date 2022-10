Un anziano di 84 anni è stato soccorso questa mattina, venerdì 7 ottobre, in via Roma a Caponago, la via centrale del paese.

Anziano soccorso in strada a Caponago

Le informazioni su quanto accaduto sono ancora poco chiare: ci sarebbe stato un urto tra un'auto e l'anziano ma l'esatta dinamica non è ancora chiara ed è al vaglio della Polizia locale perché pare che non si tratti di un classico investimento. Per l'84enne, a seguito dell'urto con la vettura, è stato richiesto l'intervento del 118.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha così inviato sul posto un'ambulanza e i soccorritori si sono subito concentrati sulle condizioni dell'anziano. Condizioni che, in base ai primi accertamenti, non risulterebbero gravissime. Per l'84enne è stato infatti disposto il trasfermento in ospedale in codice giallo. A effettuare tutte le verifiche del caso saranno ora gli agenti della Polizia locale di Caponago.