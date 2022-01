Anziano investito a Lissone: è gravissimo

Tra Macherio e Lissone

Il 70enne stata attraversando la strada in via Toti quando un motociclista l’ha travolto.

Sarebbero molto gravi le condizioni di un uomo di 70 anni circa che nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 gennaio, è stato investito in via Toti a Lissone, zona Bareggia.

Investimento a Lissone

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava attraversando la strada dal lato di Macherio al lato di Lissone quando è stato travolto da un motociclista che transitava in direzione di Lissone in quel preciso istante. Le cause precise del sinistro sono ovviamente ancora da chiarire ma sembra che l’uomo alla guida del motociclo sia stato abbagliato dal sole e non abbia visto il 70enne che stava attraversando la strada in quel momento.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica. I soccorritori hanno purtroppo confermato la gravità della situazione riscontrando nel 70enne un trauma cranico commotivo e un trauma ad un arto inferiore.

L’uomo è stato dunque trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Toccherà ora alle Forze dell’ordine ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.