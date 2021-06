Anziano investito, arrivano ambulanza e Carabinieri

Incidente in via Berlinguer, a Veduggio con Colzano, questa mattina, giovedì 17 giugno 2021. Un uomo di 73 anni è stato investito a due passi dal parchetto pubblico.

Anziano investito, carabinieri e ambulanza sul posto

E' stato soccorso in codice giallo il pedone investito intorno alle 8,30 di oggi, giovedì 17 giugno 2021. L'uomo, 73 anni, stava camminando in via Berlinguer, traversa di via Volta, nei pressi dei giardinetti pubblici. Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e i Carabinieri.

In ospedale in codice verde

Dopo le prime cure sul posto, il 73enne è stato trasportato dal personale sanitario del "118" all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti, in un più lieve codice verde.