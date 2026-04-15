Anziano investito in bicicletta davanti al cimitero: muore dopo una settimana in ospedale

Si è spento a distanza di una settimana dall’incidente a Giussano, l’anziano investito in bicicletta mentre andava al cimitero. Aveva 87 anni.

Per quasi una settimana ha lottato al San Gerardo

Non ce l’ha fatta Ezio Pozzi, 87 anni, investito in bicicletta mentre andava al cimitero. L’incidente è avvenuto martedì scorso, 8 aprile, attorno alle 10. L’anziano era stato trasportato d’urgenza al san Gerardo di Monza, e per quasi una settimana è rimasto in prognosi riservata, fino al decesso lunedì mattina.

In bici pedalava verso il cimitero

Il giussanese era stato investito da un’auto, mentre stava pedalando lungo viale Rimembranze, quando all’intersezione con via Fermi, davanti al piazzale del camposanto è stato urtato da una vettura, una Fiat 500, condotta da una 50enne di Mariano Comense.

La donna stava transitando su via Fermi e nell’attraversare il piazzale non avrebbe rispettato lo stop prendendo in pieno il ciclista. Nonostante procedesse ad una velocità ridotta, l’impatto tra mezzi ha comunque fatto sì che il pensionato che viveva in via Baracca finisse a terra, battendo la testa.

I primi soccorsi e poi il peggioramento

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi; sul posto è subito arrivata l’automedica e l’ambulanza della Croce bianca di Besana oltre ad una pattuglia della Polizia locale.

L’87 enne che era inizialmente cosciente e collaborativo, è stato subito soccorso e portato d’urgenza a Monza, dove però il quadro clinico si è aggravato tanto da essere spostato in Medicina d’Urgenza. Le sue condizioni erano molto gravi, considerato in pericolo di vita, e purtroppo lunedì 13 aprile, in mattinata si è spento. Ora si indaga per omicidio stradale.