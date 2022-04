A Limbiate

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.20 all'altezza dell'intersezione tra via Piave e via Matteotti.

Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 22 aprile, a Limbiate.

Anziano investito sulle strisce finisce al Niguarda

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.20 all'altezza dell'intersezione tra via Piave e via Matteotti, in pieno centro paese, dove secondo quanto ricostruito un anziano di 75anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Un impatto violento con il 75enne che ha anche sbattuto la testa sul parabrezza della vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Cesano Maderno e l'automedica. Giunti sul posto in codice rosso gli operatori del "118" hanno prestato le prime cure al 75enne, le cui condizioni fortunatamente sono parzialmente migliorate.

Dopo i primi accertamenti l'uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato all'Ospedale Niguarda di Milano in codice giallo per essere sottoposto ad ulteriori esami. I rilievi dell'incidente invece sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desio.

A seguito del sinistro si sono verificati alcuni rallentamenti alla viabilità cittadina.