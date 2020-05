Anziano novantenne precipita dal tetto

Paura a Lentate sul Seveso dove un anziano di 90 anni è precipitato dal tetto. Per soccorrerlo è arrivato anche l’elisoccorso

Anziano caduto dal tetto

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 in via Lazzaro Spallanzani, a Lentate sul Seveso. Secondo una prima ricostruzione dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza un uomo di 90 anni si trovava sul tetto di un’abitazione quando è precipitato al suolo, da un’altezza, fortunatamente, di “soli” tre metri. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i soccorritori, oltre che un elisoccorso. Il novantenne è stato sottoposto alle prime cure sul posto, poi trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Si ipotizza che abbia subito (miracolosamente) solo un trauma all’addome e l’anziano è rimasto sempre cosciente. Sul posto anche le Forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’accaduto: l’ipotesi più probabile è che l’uomo sia accidentalmente scivolato o abbia perso l’equilibrio