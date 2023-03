Anziano perde il controllo e finisce contro una pianta

Brutto incidente ieri sera (mercoledì 22 marzo 2023) in via Pozzi a Calò, frazione di Besana Brianza. Un anziano ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro una pianta.

Anziano perde il controllo

Erano da poco passate le 20 quando è stata diramata la richiesta di intervento per un incidente nella frazione besanese. Per cause ancora da accertare, un uomo di 81 anni si è schiantato contro una pianta. Miracolosamente ha solo sfiorato le altre auto in sosta. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dall'auto. L'allarme è stato lanciato dai residenti che hanno avvertito il botto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate l'automedica e l'ambulanza della Croce Rossa, oltre ai Vigili del fuoco provenienti da Carate Brianza e Seregno. I pompieri hanno dovuto tagliare le portiere dell'auto per permettere ai soccorritori di estrarre l'anziano dall'abitacolo dell'auto. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'81enne è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per essere sottoposto agli accertamenti del caso.