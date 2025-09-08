Anziano scomparso da casa, si tratta di un 90enne

Proseguono incessanti le ricerche dell’anziano di Veduggio scomparso da casa sabato pomeriggio. Si tratta di Piero Berardinelli, 90enne affetto da Alzheimer.

Si cerca l’anziano scomparso sabato

L’anziano si è allontanato da casa, via Dante, nel pomeriggio di sabato 6 settembre. Al momento della scomparsa indossava una camicia scozzese e un cappellino entrambi blu. Una volta dato l’allarme, i soccorritori si sono subito messi alla ricerca dell’uomo. Da ieri mattina squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, con il supporto dei Comandi limitrofi, sono impegnate nelle operazioni di ricerca alle quali partecipano squadre appiedate, unità cinofile, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero “Drago” proveniente dalla base di Malpensa. Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile, anch’essi attivamente coinvolti nelle ricerche.

Organizzato un campo base

Per coordinare le ricerche, centralizzare le informazioni e le risorse e fornire un punto di riferimento per le squadre di ricerca, la famiglia e le autorità, è stato organizzato un campo base alla baita degli alpini. Un approccio strategico per migliorare l’efficienza delle operazioni, aumentare le possibilità di ritrovare la persona e offrire un supporto logistico e morale a tutti i coinvolti nelle attività di ricerca. Un appello è rivolto a tutti coloro che l’avessero visto a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 settembre 2025.