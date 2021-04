Anziano si ribalta alla guida dell’auto

Grave incidente pochi minuti dopo le 13.30 a Lentate sul Seveso: un anziano di 75 anni risulta ferito in modo serio dopo un ribaltamento.

Aggiornamento delle 14.31

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori l’anziano, residente in zona, ha perso il controllo della vettura a seguito di un malore, finendo quindi contro una cancellata con la sua auto che si è ribaltata su un lato all’altezza del civico 30. Fortunatamente le sue condizioni sono leggermente migliorate rispetto al quadro clinico inziale e il codice è passato da rosso a giallo.

Incidente con coinvolto un anziano

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.36 in via Vico di Lentate sul Seveso, al Mocchirolo. Secondo quanto ricostruito finora dall’Agenzia regionale di emergenze urgenza si è verificato un ribaltamento a seguito del quale un anziano di 75 anni si è ferito. Le sue condizioni al momento sono serie tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del Fuoco di Monza, sono arrivate due ambulanze. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.