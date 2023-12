Anziano trovato morto nell'orto di casa

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per lui non c'era purtroppo più nulla da fare.

Un uomo di 80 anni

Un uomo di 80 anni è stato trovato privo di vita, a Concorezzo, in località Cascina Beretta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 dicembre. A dare l'allarme, attorno alle 15, sarebbero stati alcuni parenti.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Sul posto, nella strada di campagna alle spalle della concessionaria Harley Davidson di via Dante, in pochi minuti si è portata un'automedica. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo causato con ogni probabilità da un malore.

Sul posto anche i Carabinieri

Poco dopo si sono portati in posto anche i Carabinieri della stazione cittadina per gli accertamenti del caso.