Seregno, anziano investito e ucciso da un treno FOTO

Disgrazia a Seregno. Un uomo di 68 anni è stato travolto da un treno al passaggio a livello fra via Bottego e via Sabatelli. Sul posto i soccorritori del 118 ma per il pedone non c’è stato nulla da fare.

Anziano investito e ucciso da un treno

Disgrazia questa mattina, giovedì 19 marzo intorno alle 7.30, al passaggio a livello fra via Saronno, via Bottego e via Sabatelli con le sbarre abbassate. Un uomo di 68 anni, residente in città, è stato travolto e ucciso da un treno diretto a Como che transitava sul secondo binario, al centro della sede ferroviaria. A causa del violento impatto il suo corpo è stato sbalzato all’indietro di diversi metri, in via Saronno.

I soccorsi del 118 e dei Vigili del fuoco

Sul posto sono subito accorsi l’Automedica e l’ambulanza di Seregno Soccorso per prestare soccorso al pedone. Presenti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, coordinati dal comandante della stazione locale. Per l’anziano purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Un tragico incidente

Alla terribile scena ha assistito un uomo al volante di un furgone, fermo in via Saronno al passaggio a livello con le sbarre abbassate. Secondo le prime informazioni raccolte, l’anziano avrebbe attraversato i binari mentre portava a spasso il cagnolino. Avrebbe lasciato passare un primo treno merci senza accorgersi dell’arrivo del secondo, che ha azionato il segnale sonoro ma senza successo.

