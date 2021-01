Aperitivo al banco, multa e chiusura per il bar. Blitz della Polizia Locale di Cesano Maderno in un locale del centro.

Aperitivo al banco, multa e chiusura

Una sanzione da 400 euro per il titolare del bar tabaccheria La Giara di via Dante Alighieri e serrande abbassate per cinque giorni. E’ l’esito del controllo della Polizia Locale scattato ieri, venerdì 15 gennaio 2021, intorno alle 18.30. All’interno del locale e in strada, nelle immediate vicinanze, alcuni clienti consumavano l’aperitivo. Un comportamento proibito dalle norme contenute nel decreto sul contenimento del contagio da Covid-19. Multati, oltre al titolare dell’esercizio, anche i clienti presenti al momento del controllo.

Divieto di consumo all’interno dell’esercizio

La Polizia Locale è intervenuta dopo alcune segnalazioni arrivate al Comando. In linea con le ordinanze firmate dal ministro della Salute in vigore dal 10 gennaio, in zona arancione infatti sono consentiti a bar e ristoranti solo la vendita d’asporto, con divieto di consumo all’interno dell’esercizio e nelle immediate vicinanze, oppure la consegna a domicilio. Per il bar La Giara, quindi, sanzione di 400 euro e serrande abbassate per cinque giorni.

