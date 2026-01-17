Ora è ufficiale, l’alzaia del Naviglio tra Cornate e Paderno d’Adda interrotta dalla primavera 2024 per via di una frana in località Porto è tornata da oggi, sabato 17 gennaio, ufficialmente percorribile grazie all’apertura della passerella di bypass.

Aperta la passerella di bypass della frana lungo l’alzaia dell’Adda

A comunicarlo sono stati direttamente i Comuni di Cornate e Paderno che, attraverso una nota, hanno spiegato come il tratto di alzaia è tornato finalmente percorribile tra il Santuario della Madonna della Rocchetta e la centrale idroelettrica Bertini.

“Grazie al paziente lavoro coordinato dalla Provincia di Monza e Brianza – si legge nella nota firmata dai sindaci Andrea Panzeri (Cornate) e Gianpaolo Torchio (Paderno -, è stato realizzato un tracciato alternativo temporaneo (by-pass) che consente di aggirare la zona interessata dalle frane che da lungo tempo interrompevano il transito di pedoni e ciclisti nel territorio di Cornate d’Adda: da oggi i fruitori dell’Adda non dovranno più compiere una lunga deviazione per oltrepassare il tratto chiuso, ma potranno superarlo in piena sicurezza rimanendo a livello del fiume. Sfruttando i finanziamenti delle concessioni idroelettriche, la Provincia di Monza e Brianza ha completato un intervento delicato ma funzionale, con la collaborazione dei Comuni di Cornate d’Adda e Paderno d’Adda, di Regione Lombardia, del Consorzio Est Ticino Villoresi, del Parco Adda Nord”.

In questi giorni dunque è arrivato anche l’ultimo via libera per la riapertura ufficiale della passerella di bypass che era stata realizzata lo scorso mese di ottobre. Una passerella che, come sottolineato proprio dai due primi cittadini, potrà però essere chiusa temporaneamente in caso di piena del fiume. Il tracciato alternativo infatti si trova ad un livello inferiore rispetto all’altezza dell’alzaia.

“Il by-pass potrà subire delle occasionali chiusure dovute all’innalzamento del livello del fiume Adda, monitorato costantemente attraverso l’installazione di sensori tecnologici che trasmettono dati in tempo reale ai due Comuni, consentendo un tempestivo intervento delle rispettive squadre di Protezione Civile e degli agenti di Polizia Locale”, prosegue la nota.

L’auspicio dei due Comuni

Questa soluzione consente a residenti e visitatori di tornare a frequentare in sicurezza l’area per godere appieno di uno dei tratti naturalistici più suggestivi del medio corso dell’Adda, caratterizzato da notevoli esempi di architetture industriali e civili perfettamente inseriti nel contesto ambientale come le centrali idroelettriche di Cornate d’Adda e il ponte san Michele di Paderno d’Adda, da luoghi di devozione secolari come il santuario della Madonna della Rocchetta e dallo Stallazzo, presidio e punto ristoro gestito dalla cooperativa sociale Solleva.

Ora le due comunità sperano che i lavori per la risoluzione definitiva della frana possano proseguire e concretizzarsi nel corso dell’anno, per permettere così di sgomberare definitivamente l’alzaia nel corso dei prossimi mesi.