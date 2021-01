Appartamento divorato dalle fiamme: coppia si salva, muore il cane

Appartamento divorato dalle fiamme nella notte tra lunedì e oggi, martedì 5 gennaio, a Bernareggio in via Da Vinci. Marito e moglie si sono salvati ma il loro cane purtroppo non ce l’ha fatta.

Appartamento divorato dalle fiamme a Bernareggio

La chiamata ai Vigili del fuoco è scattata intorno alle due e sul posto, al civico 17 di via Da Vinci a Bernareggio, sono intervenute le squadre dei pompieri provenienti da Monza, Vimercate e Carate Brianza. L’incendio ha completamente divorato l’appartamento e le suppellettili presenti, senza però arrecare danni strutturali.

Le due persone all’interno, marito e moglie, si sono accorte per tempo del fumo che stava invadendo la casa e sono uscite in giardino. Soccorse dall’ambulanza sono state trasportate in ospedale a Vimercate per accertamenti. Nulla da fare invece per il loro cane, un meticcio, che ha inalato i fumi tossici dell’incendio e purtroppo è deceduto.

