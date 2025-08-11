Appartamento in fiamme in via Statuto, evacuati i residenti

Incendio

Due appartamenti sono inagibili, ma per fortuna non ci sono stati feriti

Incendio in un appartamento di via Statuto a Paina di Giussano , sabato sera.

Diversi mezzi dei pompieri sono stati impegnati a Paina

Grande mobilitazione di mezzi, sabato sera, in via Statuto a Paina, frazione di Giussano.

Diverse squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di un edificio di tre piani situato all’interno di una corte in via Statuto a Giussano. Sul posto sono state inviate due autopompa serbatoio, due autobotti pompa, un’autoscala, un carro soccorso e un modulo boschivo. In posto anche ambulanze e Carabinieri. Sono arrivati anche il sindaco di Giussano, insieme a due assessori e al comandante della Polizia locale.

Fortunatamente non ci sono stati feriti

Alla ricezione della chiamata in sala operativa, veniva segnalata la possibile presenza di due persone all’interno dell’appartamento. Fortunatamente, all’arrivo delle squadre e dopo un accurato controllo dei locali interessati dall’incendio, non è stata riscontrata la presenza di nessuno. Tutte le persone presenti nello stabile sono state evacuate in sicurezza.

L’incendio, che stava interessando anche la parte sottostante del sottotetto, è stato rapidamente domato, evitando il propagarsi delle fiamme al resto dell’edificio.

Indagini in corso

Non è ancora chiara la causa dell'incendio: pompieri e carabinieri stanno indagando. Non si esclude il dolo.