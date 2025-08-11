Incendio

Appartamento in fiamme in via Statuto, evacuati i residenti

Due appartamenti sono inagibili, ma per fortuna non ci sono stati feriti

Appartamento in fiamme in via Statuto, evacuati i residenti
Giussano
Pubblicato:
Incendio  in un appartamento di via Statuto a Paina di Giussano, sabato sera.

Diversi mezzi  dei pompieri sono stati impegnati a Paina

Grande mobilitazione di mezzi, sabato sera, in via Statuto a Paina, frazione di Giussano.
Diverse squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di un edificio di tre piani situato all’interno di una corte in via Statuto a Giussano. Sul posto sono state inviate due autopompa serbatoio, due autobotti pompa, un’autoscala, un carro soccorso e un modulo boschivo.  In posto anche ambulanze  e Carabinieri. Sono arrivati anche il sindaco di Giussano, insieme a due assessori e al comandante della Polizia locale.
giussano, incendio in via statuto

Fortunatamente non ci sono stati feriti

Alla ricezione della chiamata in sala operativa, veniva segnalata la possibile presenza di due persone all’interno dell’appartamento. Fortunatamente, all’arrivo delle squadre e dopo un accurato controllo dei locali interessati dall’incendio, non è stata riscontrata la presenza di nessuno.  Tutte le  persone presenti nello stabile sono state evacuate in sicurezza.
L’incendio, che stava interessando anche la parte sottostante del sottotetto, è stato rapidamente domato, evitando il propagarsi delle fiamme al resto dell’edificio.

Indagini in corso

Non è ancora chiara la causa dell'incendio: pompieri e carabinieri stanno indagando. Non si esclude il dolo.
giussano, incendio in via statuto
Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151